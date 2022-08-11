Shanghai'da Sıcaklıklar Yükselmeye Devam Ediyor

SHANGHAİ, 11 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai'da art arda birkaç gündür aşırı yüksek sıcaklıklar yaşanıyor. Shanghai Merkez Meteoroloji Göz lemevi'ne göre, Çarşamba günü itibarıyla şehirde yıl başından buyana sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıktığı toplam 37 gün kaydedildi. Şehirde, yıl başından beri sıcaklıkların 40 derece ya da üzerine çıktığı beş gün yaşandı. Bu en son 1873'te görülen rekorun egale edilmesi demek. Çarşamba günü, Shanghai Xujiahui İstasyonu'nda kaydedilen en yüksek sıcaklık 40,1 dereceye çıktı. Shanghai'daki sıcaklıklar 13 Temmuz'da ise 40,9 dereceyle şehrin kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekorunu tekrarladı. Önümüzdeki 10 gün boyunca, Shanghai'ın 37 derecenin üzerinde sürekli kavurucu bir sıcaklık yaşayacağı tahmin ediliyor ve aşırı yüksek sıcaklıkların Perşembe'den Cumartesi'ye kadar 40 ila 41 dereceye ulaşması bekleniyor.