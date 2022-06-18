Shanghai'da Petrokimya Şirketinde Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Shanghai'da Petrokimya Şirketinde Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Shanghai'da Petrokimya Şirketinde Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü

SHANGHAİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde bulunan bir petrokimya şirketi, şirketin kentte bulunan tesislerinde Cumartesi erken saatlerde çıkan yangında bir kişinin öldüğünü söyledi.

SHANGHAİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde bulunan bir petrokimya şirketi, şirketin kentte bulunan tesislerinde Cumartesi erken saatlerde çıkan yangında bir kişinin öldüğünü söyledi. Yangın, Sinopec Shanghai Petrokimya Limited Şirketi'nin Shanghai'ın Jinshan bölgesinde bulunan kimya departmanına ait etilen glikol fabrikasında Cumartesi yerel saatle 04.28'de çıktı. Bir nakliye aracının sürücüsü ölü bulunurken bir fabrika çalışanı da hafif yaralandı. Şirket, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin süratle olay yerine intikal ettiğini, yangının etkin bir şekilde kontrol altına alındığını ve korumalı yanma gerçekleştirildiğini söyleyerek civardaki su ortamında herhangi bir etkinin tespit edilmediğini belirtti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title