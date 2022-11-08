Shanghai'da Otonom Sürüş İçin Ayrılan Otoyolların İlk Kısmı Açıldı

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Shanghai'da otonom sürüş için ayrılan otoyolların ilk bölümü resmen açıldı.

Shanghai Belediye Ulaştırma Komisyonu Pazartesi günü düzenlenen akıllı taşımacılık konulu bir konferansta yaptığı açıklamada, G1503 ring çevre yolunun 21,5 kilometrelik bölümü ile G2 Beijing-Shanghai otoyolunun 19,5 kilometrelik bölümünün otonom sürüş için ayrıldığını duyurdu.

Shanghai, bugüne dek 15.000 test senaryosu sunan 926 otonom sürüş test yolu açarak ülkedeki en üst sıralarda yer aldı. Kent, otonom sürüş için tanıtım faaliyetleri ve ticari lansmanları etkin şekilde desteklemek üzere akıllı bağlantılı araç testleri ve uygulamaları için hazır durumda bulunuyor.

Kentte ayrıca Pazartesi günü, akıllı bağlantılı araçlar için örnek faaliyet uygulama kuralları açıklandı.