Shanghai'da Nükleik Asit Test Kabinleri "Ateşli Hasta Kliniklerine" Dönüştürüldü

Shanghai'da kent sakinlerinin sağlık taleplerini daha iyi karşılamak üzere bazı nükleik asit test kabinleri, geçici "ateşli hasta kliniklerine" dönüştürüldü.

Shanghai'da kent sakinlerinin sağlık taleplerini daha iyi karşılamak üzere bazı nükleik asit test kabinleri, geçici "ateşli hasta kliniklerine" dönüştürüldü.

Kabinin her iki tarafında ön muayene, tanı ve tedavi ile ilaç alma pencereleri bulunuyor.

SES 1 (Çince): XU DONGJİAN, Saha doktoru:

"Bir personel ön kontrol, kayıt ve ücret almaktan sorumlu. Diğeriyse pratisyen hekim."

SES 2 (Çince): LU, Bölge sakini:

"Evime yakın ve çok rahat. Burada daha az kişi oluyor. Hemen sağlık hizmeti alabiliyorum."

SES 3 (Çince): ZHU JİNXİANG, Nanxiang Kasabası Sosyal Kalkınma Ofisi Direktör Yardımcısı:

"İnsanların tıbbi tedaviye yönelik ihtiyaçlarını ve sahip olduğumuz tıbbi kaynakları değerlendirerek daha fazla kabini, ateşli hasta kliniğine dönüştüreceğiz ve verilen hizmetleri geliştireceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)