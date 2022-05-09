Shanghai'da Nükleik Asit Test Alanları Kuruldu - Haberler

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Shanghai'da Nükleik Asit Test Alanları Kuruldu

Xinhua - Güncel
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Shanghai'da Nükleik Asit Test Alanları Kuruldu

SHANGHAİ, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinin Huangpu semtinde bir personel, nükleik asit testi için bir kadından sürüntü örneği alıyor, 8 Mayıs 2022.

SHANGHAİ, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinin Huangpu semtinde bir personel, nükleik asit testi için bir kadından sürüntü örneği alıyor, 8 Mayıs 2022. Shanghai, salgın gereğince konut toplulukları, ofis alanları, iş parkları gibi alanlarda ve metro ve diğer toplu taşıma istasyonlarının çevresinde sabit ve mobil nükleik asit test alanları kurdu. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, konut, Mayıs, Güncel, Haberler

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