Shanghai'da Nükleik Asit Test Alanları Kuruldu

SHANGHAİ, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinin Huangpu semtinde bir personel, nükleik asit testi için bir kadından sürüntü örneği alıyor, 8 Mayıs 2022. Shanghai, salgın gereğince konut toplulukları, ofis alanları, iş parkları gibi alanlarda ve metro ve diğer toplu taşıma istasyonlarının çevresinde sabit ve mobil nükleik asit test alanları kurdu. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

Xinhua / Güncel