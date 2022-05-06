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Shanghai'da Metro Vagonları Dezenfekte Ediliyor

Xinhua - Güncel
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Shanghai'da Metro Vagonları Dezenfekte Ediliyor

SHANGHAİ, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bir temizlik işçisi metro vagonlarını dezenfekte ediyor, 5 Mayıs 2022. Tesislerin iyi durumda olması için şehirdeki metrolarda rutin bakım çalışmaları yapıldı.

SHANGHAİ, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bir temizlik işçisi metro vagonlarını dezenfekte ediyor, 5 Mayıs 2022. Tesislerin iyi durumda olması için şehirdeki metrolarda rutin bakım çalışmaları yapıldı. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Mayıs, Metro, Güncel, Haberler

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