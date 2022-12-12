Shanghai'da Islak Atık Geri Dönüşüm Projesinin 3. Fazının İnşaatı Başladı

SHANGHAİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da, şehrin ıslak atıklarını daha verimli bir şekilde işlemek ve yeniden kullanmak amacıyla yapılan biyoenerji geri dönüşüm projesinin üçüncü fazının inşaatı Pazar günü başladı.

SHANGHAİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da, şehrin ıslak atıklarını daha verimli bir şekilde işlemek ve yeniden kullanmak amacıyla yapılan biyoenerji geri dönüşüm projesinin üçüncü fazının inşaatı Pazar günü başladı.

1,657 milyar yuan (237,45 milyon ABD doları) yatırım yapılan Shanghai biyoenerji geri dönüşüm merkezinin üçüncü fazı, Pudong Yeni Bölgesi'ndeki Laogang ekolojik ve çevre koruma üssünde 19,94 hektarlık bir alanda yer alacak.

Mayıs 2025'te tamamlanması planlanan projenin günde 2.000 ton ıslak atığı işlemesi öngörülüyor.

Projenin yatırımcısı Shanghai Chengtou Çevre Grup Şirketi'ne göre, tesisin üçüncü fazı tamamlandıktan sonra yılda 3.600 tondan fazla ham petrol, 20.000 ton karbon bazlı organik gübre ve 80.000 ton sıkıştırılmış doğalgaz üretebilecek.

Projenin, günde toplam 2.500 ton ıslak atık bertaraf kapasitesine sahip birinci ve ikinci fazları faaliyete geçmiş durumda.

Shanghai'da atık bertaraf verimliliğini artırmak amacıyla evsel atık yönetimine ilişkin ilk düzenleme, 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe girdi ve çöplerin ayrıştırılması zorunlu hale geldi.