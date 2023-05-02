Shanghai'da İlk Çeyrekte Güçlü Yeni Enerji Ürünleri İhracatı Görüldü

SHANGHAI, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shanghai Gümrüğü'nde işlem gören elektrikli araçlar, lityum-iyon piller, güneş pilleri dahil olmak üzere yeni enerjili ürünlerin ihracatı 2023'ün ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydetti.

SHANGHAI, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shanghai Gümrüğü'nde işlem gören elektrikli araçlar, lityum-iyon piller, güneş pilleri dahil olmak üzere yeni enerjili ürünlerin ihracatı 2023'ün ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydetti.

Shanghai Gümrüğü tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Ocak-Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihraç edilen elektrikli araç sayısı yüzde 34,9 artarak 147.000'e ulaştığı bildirildi. Bu ihracatın değeri ise söz konusu süreçte yüzde 77,6 artarak 33,88 milyar yuana (yaklaşık 4,89 milyar ABD doları) ulaştı.

İlk çeyrekte lityum-iyon pil ihracatı 2022'nin ilk çeyreğine göre yüzde 133,5 artışla 35,02 milyar yuan, güneş pili ihracatı ise aynı dönemde yüzde 27 artışla 35 milyar yuan oldu.

Shanghai Gümrüğü'ne göre ihracatın güçlü performansı, Shanghai'daki ihracat mal yapısının optimizasyonunu ve ilgili "Çin malı" ticari ürünlerin küresel enerji talebi dönüşümüne aktif katılımını yansıtıyor. Yeni enerjili araçların ihracatının, Yangtze Nehri Deltası bölgesinde otomobil ihracatı için yeni bir itici güç haline geldiğini belirten Shanghai Gümrüğü'ne göre bu durumun, Çin otomobillerinin küresel endüstri zincirindeki yerleşimini etkilemesi ve Çin-yabancı işbirlikleri için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.