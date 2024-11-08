Shanghai'da Geleceğin Otomobil Teknolojileri Sergileniyor
Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda 'Geleceğin Sınırsız Mobilite Olanakları' temasıyla otomobil sergi alanı açıldı. Etkinlik, üst düzey teknolojilerin ve yeni otomotiv ürünlerinin tanıtılmasına olanak tanıyor.
SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın "Geleceğin Sınırsız Mobilite Olanakları" temalı Otomobil Sergi Alanı, üst düzey teknolojilerin sergilendiği ve yeni otomotiv ürünlerinin tanıtıldığı bir platform olarak hizmet veriyor.