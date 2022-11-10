Shanghai'da Düzenlenen 5. Cııe'de Dünyanın Dört Bir Yanından Yiyecekler Sergileniyor Güncel Haberler SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki (CIIE) gıda ve tarım ürünleri sergi alanında, dünyanın dört bir yanından çeşitli yiyecekler ziyaretçilere tanıtılıyor. Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bir personel tatlıları gösteriyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua) SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki (CIIE) gıda ve tarım ürünleri sergi alanında, dünyanın dört bir yanından çeşitli yiyecekler ziyaretçilere tanıtılıyor. Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki (CIIE) Mellower Coffee'nin standında bulunan kahve çekirdekleri görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua) Güney Kore yemek standının bir görevlisi, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) ziyaretçileri karşılıyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) Cavesmaitre'nin standı görülüyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) Afgan çamfıstığı görülüyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki (CIIE) Japonya Dış Ticaret Örgütü'nün (JETRO) standı görülüyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenen su ürünleri görülüyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. CIIE'deki Lesaffre standında bir pastane şefi, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) için özel olarak üretilen bir Fransız ekmeğini gösteriyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bir personel kahve demliklerinin yanında ziyaretçilerle konuşuyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 10 Kasım Shanghai Güncel Haberler

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