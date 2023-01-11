Shanghai'da Beş Tarihi Bina Eski Yerlerine Taşındı
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Shanghai'da beş tarihi bina eski yerlerine taşındı.
Shanghai'da beş tarihi bina eski yerlerine taşındı.
Geçen yıl Kasım ayının sonlarında başlayan projenin tamamlanması 43 gün sürdü.
Binalar, bir yeraltı garajı inşaatına yer açmak için yeni bir bölgeye taşınmıştı.
Garaj inşaatının tamamlanmasının ardından binalar eski yerlerine taşındı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel