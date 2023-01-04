Shanghai'da Bahar Şenliği Seyahat Yoğunluğu Öncesi Yüksek Hızlı Trenlerin Bakımları Yapılıyor

Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinde Hongqiao yüksek hızlı tren deposunda bakım çalışması yapan işçiler, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
SHANGHAİ, 4 Ocak (Xinhua) -- Hongqiao yüksek hızlı tren deposundaki demiryolu işçileri, yaklaşan Çin Yeni Yılı sırasında yaşanacak seyahat yoğunluğuna hazırlık kapsamında trenlerin bakım çalışmalarını hızlandırdı.
Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinde Hongqiao yüksek hızlı tren deposunda bakım çalışması yapan bir işçi, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinde Hongqiao yüksek hızlı tren deposunda bakım çalışması yapan bir işçi, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinde Hongqiao yüksek hızlı tren deposunda bakım çalışması yapan bir işçi, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinde Hongqiao yüksek hızlı tren deposunda bakım çalışması yapan bir işçi, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinde Hongqiao yüksek hızlı tren deposunda bakım çalışması yapan işçiler, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinde Hongqiao yüksek hızlı tren deposunda bakım çalışması yapan işçiler, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinde Hongqiao yüksek hızlı tren deposunda bakım çalışması yapan işçiler, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai şehrinde Hongqiao yüksek hızlı tren deposunda bakım çalışması yapan robotlar, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)