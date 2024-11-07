Shanghai'da 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başladı

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen ve yeni malzeme sektörü için iletişim platformu görevi gören 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE), son teknolojiler ve üst düzey ekipmanlar sergileniyor.