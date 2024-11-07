Shanghai'da 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başladı
Çin'in doğusundaki Shanghai'da, yeni malzeme sektörü için iletişim platformu olan 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, son teknolojiler ve üst düzey ekipmanlar sergileniyor.
SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen ve yeni malzeme sektörü için iletişim platformu görevi gören 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE), son teknolojiler ve üst düzey ekipmanlar sergileniyor.
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