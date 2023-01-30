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Shanghai, Büyümeyi İstikrara Kavuşturmak ve Kalkınmayı Hızlandırmak İçin Eylem Planını Başlattı

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Shanghai, Büyümeyi İstikrara Kavuşturmak ve Kalkınmayı Hızlandırmak İçin Eylem Planını Başlattı

SHANGHAİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Belediyesi yönetimi Pazar günü talebi artırmak, büyümeyi istikrara kavuşturmak ve kalkınmayı desteklemek amacıyla bir eylem planı uygulamaya koydu.

SHANGHAİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Belediyesi yönetimi Pazar günü talebi artırmak, büyümeyi istikrara kavuşturmak ve kalkınmayı desteklemek amacıyla bir eylem planı uygulamaya koydu.

Çin'in doğusundaki mega şehir, 32 politika ve önlemden oluşan plan kapsamında, yeni enerjili araçlar için satın alma vergisi muafiyeti de dahil olmak üzere vergi ve harçlar konusunda imtiyazlı politikaları tam olarak uygulayacak.

Eylem planında, aynı zamanda işletmelerin istihdam maliyetlerinin düşürülmesine yönelik tedbirler alınacak.

Shanghai, tüketimi önceki düzeyine getirmek ve artırmak için yeşil akıllı ev aletleri satın alan tüketicilere sübvansiyonlar sağlayacak. Ayrıca kültür turizmi, spor, yeme-içme ve perakende tüketim kuponları da düzenleyecek.

Shanghai 2023'ten bu yana, toplam 100 milyar yuan (yaklaşık 14,77 milyar ABD doları) yatırımla 160'tan fazla önemli endüstriyel projeye imza attı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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