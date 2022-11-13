Shanghai-Budapeşte Direkt Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı

Çin Doğu Havayolları'nın Çin'in Shanghai şehri ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte arasında direkt yolcu uçuşları yeniden başladı.

Shanghai'dan kalkan bir yolcu uçağı Cuma günü Budapeşte'ye indi.

Çin Doğu Havayolları'nın Budapeşte ofisinin açıklamasına göre, direkt uçuşların 11 Kasım'dan itibaren haftada bir Cuma günleri yapılması planlanıyor.

Havayolunun 21 Aralık'tan itibaren Çarşamba ve Cuma günleri haftada iki kez, 15 Ocak 2023'ten itibaren de Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kez uçuşu olacak.

Shanghai'dan Budapeşte'ye direkt uçuşlar Haziran 2019'da başlamıştı ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle Şubat 2020'de askıya alındı.

Çin Havayolları da Temmuz ayında Beijing-Budapeşte hattında yolcu uçuşlarını başlatmıştı. Yeniden başlatılan Shanghai-Budapeşte uçuşları Çin ile Macaristan arasındaki ikinci aktarmasız uçuş hattı olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor.(XHTV)