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Shanghai Borsası'ndaki Şirketler Ar-Ge Harcamalarını Artırdı

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Shanghai Borsası'nın ana tahtasında işlem gören şirketler, geçtiğimiz yıl Ar-Ge'ye yaklaşık 900 milyar yuan harcadı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artış gösteriyor.

SHANGHAİ, 20 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Borsası'nın ana tahtasında işlem gören şirketler, geçtiğimiz yıl araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yaklaşık 900 milyar yuan (126,7 milyar ABD doları) harcadı.

Çin'in önde gelen iki borsasından biri olan Shanghai Borsası'nın verdiği bilgilere göre bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 5 artışa tekabül ediyor ve üst üste 3 yıldır Ar-Ge harcamalarındaki artış trendinin devam ettiğini gösteriyor.

Özellikle havacılık ekipmanları, elektrik ve telekomünikasyon hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketler, Ar-Ge harcamalarında yüzde 30'un üzerinde artış bildirdi.

Yazılım geliştirme ve kimyasal ilaç şirketlerinde Ar-Ge harcamalarının toplam gelire bölünmesiyle hesaplanan Ar-Ge harcama oranı halihazırda yüzde 10'u aşmış durumda.

Ar-Ge harcamalarının, yükselen sektörlerin gelişimini ve geleneksel sektörlerin dönüşümünü teşvik ettiğini belirten Shanghai Borsası, bu durumun ise Çin'de kaliteli yeni üretim güçlerinin geliştirilmesine olanak sağladığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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