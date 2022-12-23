Shanghai-Atina Doğrudan Uçak Seferleri Başladı Güncel Haberler ATİNA, 23 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'ın Atina Uluslararası Havalimanı'nda yolcular Shanghai ile Atina arasındaki ilk doğrudan uçuş için, ön kontrol işlemini bekliyor, 22 Aralık 2022. ATİNA, 23 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'ın Atina Uluslararası Havalimanı'nda yolcular Shanghai ile Atina arasındaki ilk doğrudan uçuş için, ön kontrol işlemini bekliyor, 22 Aralık 2022. Air China, Perşembe günü Çin'in Shanghai şehri ile Yunanistan'ın başkenti Atina arasında Atina Uluslararası Havalimanı'nda (AIA) yeni bir doğrudan uçuş başlatarak ilk uçusu gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Yunanistan Shanghai Aralık Güncel Haberler

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