Shanghai-Atina Doğrudan Uçak Seferleri Başladı
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ATİNA, 23 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'ın Atina Uluslararası Havalimanı'nda yolcular Shanghai ile Atina arasındaki ilk doğrudan uçuş için, ön kontrol işlemini bekliyor, 22 Aralık 2022.
ATİNA, 23 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'ın Atina Uluslararası Havalimanı'nda yolcular Shanghai ile Atina arasındaki ilk doğrudan uçuş için, ön kontrol işlemini bekliyor, 22 Aralık 2022. Air China, Perşembe günü Çin'in Shanghai şehri ile Yunanistan'ın başkenti Atina arasında Atina Uluslararası Havalimanı'nda (AIA) yeni bir doğrudan uçuş başlatarak ilk uçusu gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel