Shanghai, Afrika'dan Susam İthalatını Artırdı

SHANGHAİ, 13 Mart (Xinhua) -- Shanghai Gümrüğü'nün Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, 3 Mart itibarıyla Afrika'dan Shanghai'ın Waigaoqiao Limanı'na bu yıl toplam 1.845 ton susam ithal edildi. Bu rakam önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4,3 kat artışa işaret etti.

Waigaoqiao, Shanghai'a ana giriş limanı olarak hizmet verirken, Çin şu anda Afrika susamı için en büyük ithalat pazarı konumunda bulunuyor. Bu yılın ilk iki ayında susam ithalatı ağırlıklı olarak Mali, Togo, Mozambik, Nijer ve Tanzanya'dan yapıldı.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Kunshan şehrinde bulunan bir tahıl ve yağ işletmesinin sahibi olan Wu Zhigang, yüksek kalitesi ve düşük fiyatı nedeniyle Afrika'dan ithal edilen susamın çoğunlukla yemeklik yağ elde etmek için kullanıldığını söyledi. Çin pazarında susam yağı ürünlerine olan talebin artmasıyla Wu'nun şirketi geçen yıl 3.000 tonun üzerinde Afrika susamı ithal ederken, bu yıl ithalatı 10.000 tonun üzerine çıkarmayı planlıyor.

Shanghai Gümrüğü istatistiklerine göre bu yılın ilk iki ayında Shanghai limanları susam da dahil olmak üzere ithalat değeri 100 milyon ABD dolarını aşan 40.000 tondan fazla Afrika tarım ürünü ithal etti.