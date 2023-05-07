Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nda sergilenen bisikletleri inceleyen bir ziyaretçi, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

SHANGHAİ 7 Mayıs (Xinhua) -- 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı, 1.200'den fazla işletmenin katılımıyla Cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.

Shanghai Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik 8 Mayıs'a kadar devam edecek. Katılımcılar fuarda en son bisiklet teknolojilerini ve popüler ürünlerini sergiliyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nda bir bisikleti inceleyen ziyaretçi, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nda bir bisikleti inceleyen ziyaretçiler, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yange/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nda bisiklet gösterisi yapan genç bir bisikletçi, 5 Mayıs 2023.(Xinhua/Fang Zhe)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nda sergilenen bisiklet gövdesini inceleyen ziyaretçiler, 5 Mayıs 2023 (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)