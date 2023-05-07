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Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği Yapıyor

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SHANGHAİ 7 Mayıs (Xinhua) -- 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı, 1.200'den fazla işletmenin katılımıyla Cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nda sergilenen bisikletleri inceleyen bir ziyaretçi, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

SHANGHAİ 7 Mayıs (Xinhua) -- 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı, 1.200'den fazla işletmenin katılımıyla Cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.

Shanghai Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik 8 Mayıs'a kadar devam edecek. Katılımcılar fuarda en son bisiklet teknolojilerini ve popüler ürünlerini sergiliyor.

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nda bir bisikleti inceleyen ziyaretçi, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nda bir bisikleti inceleyen ziyaretçiler, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yange/Xinhua)

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nda bisiklet gösterisi yapan genç bir bisikletçi, 5 Mayıs 2023.(Xinhua/Fang Zhe)

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nda sergilenen bisiklet gövdesini inceleyen ziyaretçiler, 5 Mayıs 2023 (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

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Shanghai, 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'na Ev Sahipliği YapıyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 31. Çin Uluslararası Bisiklet Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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