Shanghai, 2030 Yılına Kadar Geleceğin Endüstrilerinde 500 Milyar Yuan Tutarında Üretim Hedefliyor

SHANGHAİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Yerel yetkililere göre Shanghai, 2030 yılına kadar geleceğin endüstrilerinde 500 milyar yuan (yaklaşık 70,14 milyar ABD doları) tutarında üretim yapılmasını hedefliyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) sırasında ZEISS standında, göz cerrahisi için dijital mikroskobu deneyimleyen bir ziyaretçi, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/ Xinhua)

SHANGHAİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Yerel yetkililere göre Shanghai, 2030 yılına kadar geleceğin endüstrilerinde 500 milyar yuan (yaklaşık 70,14 milyar ABD doları) tutarında üretim yapılmasını hedefliyor.

Shanghai Belediye Ekonomi ve Bilişim Teknolojileri Komisyonu Direktörü Wu Jincheng kentin, küresel teknolojik ve endüstriyel değişiklikleri ve Shanghai'nin endüstriyel inovasyon ve gelişimdeki avantajlarını göz önünde bulundurarak, geleceğin sağlık, istihbarat, enerji, uzay ve malzeme endüstrilerinin gelişimine odaklanacağını söyledi.

Geleceğin endüstrilerini desteklemek amacıyla gelecekteki beş endüstriyel grubun oluşturulmasını öneren bir eylem planı da yayınlandı.

Eylem planına göre, hidrojen enerjisi alanında, 2025 yılına kadar yaklaşık 70 hidrojen yakıt ikmal istasyonu ve üç ya da beş yenilikçi Ar-Ge platformu inşa edilmesi planlanıyor. Hidrojen yakıt hücreli araçların sayısı 10.000'i aşacak ve hidrojen enerjisi endüstrisi zincirinin endüstriyel ölçeği 100 milyar yuanı geçecek.