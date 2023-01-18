Shanghai, 2025 Yılına Kadar Robotikte Atılım Gerçekleştirecek

SHANGHAİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Shanghai yerel yetkilileri Salı günü yaptığı açıklamada, şehrin imalat sektöründeki robot yoğunluğunun (10.000 imalat işçisi başına düşen robot sayısı) önümüzdeki üç yıl içinde 100 artacağını söyledi.

Ziyaretçiler, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen dördüncü Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Sergi Alanı'nda konteyner ev inşa eden bir robotu izliyor, 5 Kasım 2021. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)

SHANGHAİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Shanghai yerel yetkilileri Salı günü yaptığı açıklamada, şehrin imalat sektöründeki robot yoğunluğunun (10.000 imalat işçisi başına düşen robot sayısı) önümüzdeki üç yıl içinde 100 artacağını söyledi.

Robot yoğunluğu, akıllı üretim düzeyini ölçmek için önemli bir gösterge sunuyor. Shanghai Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Komisyonu'na göre, metropolde 2025 yılına kadar şehir düzeyinde toplam 20 lider niteliğinde akıllı fabrika ve 200 şehir düzeyinde akıllı fabrika inşa edilecek.

Shanghai, imalat sanayisinin dijital dönüşümünü destekliyor. Komisyonun müdür yardımcısı Tang Wenkan'a göre, 2022'de Shanghai'daki endüstriyel robotların yıllık üretiminin yıllık yüzde 6 artışla 75.000 adede ulaşması ve Çin şehirleri arasında birinci sırada yer alması bekleniyor.

Tang, 2025 yılına kadar Shanghai'da, 10 endüstri lideri robot markası ve 100 demo uygulama senaryosu oluşturmaya çalışılacağını ve şehirde robotlarla ilgili endüstrinin ölçeğinin 100 milyar yuana (yaklaşık 14,88 milyar ABD doları) ulaşacağını da sözlerine ekledi.

Komisyon yetkilisi Wu Chunping'e göre ise Shanghai, Çin'de robot yoğunluk istatistiklerine yer veren ilk şehir. Shanghai kentinin kilit endüstrilerindeki robot yoğunluğu şu anda 383 iken, büyük işletmelerindeki robot sayısı 260'a ulaştı ve bu da küresel ortalamanın iki katından fazla.