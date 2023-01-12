Shanghai 2023'ün İlk Çin-Avrupa Yük Trenini Hizmete Soktu Güncel Haberler SHANGHAİ, 12 Ocak (Xinhua) -- Yerel gümrük yetkililerinin bildirdiğine göre Shanghai, Çarşamba günü 2023 yılının ilk Çin-Avrupa yük trenini hizmete soktu. Almanya'nın Hamburg kentinde Çin-Avrupa yük treni "Shanghai Ekspresi" görülüyor, 26 Ekim 2021. (Fotoğraf: Wang Qing/Xinhua) SHANGHAİ, 12 Ocak (Xinhua) -- Yerel gümrük yetkililerinin bildirdiğine göre Shanghai, Çarşamba günü 2023 yılının ilk Çin-Avrupa yük trenini hizmete soktu. Tren, Orta Asya'da çeşitli yerlerde duracak. Yük treni, toplam ağırlığı 880 tonu aşan ve toplam değeri 18,7 milyon yuan (yaklaşık 2,76 milyon ABD doları) olan asansör, tıbbi ekipman ve otomobil parçası gibi 100 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşıyor. Shanghai, ilk Çin-Avrupa yük trenini Ekim 2021 hizmete soktu. 2022'de Shanghai, toplam 40.000 ton ağırlığında ve 1,3 milyar yuan değerinde 5.000 TEU'yu aşkın mal yüklü 53 Çin-Avrupa yük trenini işlemden geçirdi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Almanya Güncel Haberler

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