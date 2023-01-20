Shanghai 2022'de Dış Ticaret Rekoru Kırdı

SHANGHAİ, 20 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artışla 4,19 trilyon yuana (yaklaşık 619,14 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai'da yer alan ve ülkenin en büyük otomobil ihracat terminallerinden biri olan Haitong İskelesi'nden Avustralya'ya gönderilen araçlar görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 20 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artışla 4,19 trilyon yuana (yaklaşık 619,14 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

Gümrük İdaresi, geçen yıl Shanghai kentinin ithalat ve ihracat hacminin, Çin'in toplam dış ticaretinin yüzde 10'una karşılık geldiğini belirtti.

Kentin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ithalat ve ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 566 milyar yuanı aştı.

Kovid-19'un neden olduğu zorluklara rağmen Shanghai'daki dış ticaret işletmelerinin sayısı sabit kaldı ve bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artışla 55.800 oldu.

2022'de yeni enerjili araç ve lityum batarya ihracatı güçlü ilerledi. Yeni enerjili araç ihracatı yüzde 130,1 artarak yaklaşık 84 milyar yuana, lityum batarya ihracatı ise yüzde 360,8 yükselerek 25,41 milyar yuana ulaştı.