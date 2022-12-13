Shandong İşletmeleri Denizaşırı Ticaret Faaliyetlerinde İş Fırsatları Arayacak

JİNAN, 13 Aralık (Xinhua) -- Yerel yetkililere göre, Çin'in doğusunda yer alan ekonomik güç merkezi Shandong Eyaleti'nden şirketler, Aralık ortasından gelecek yıl Ocak ortasına kadar planlanan denizaşırı gezilerde iş fırsatları arayacak.

Geziler, Shandong'un ticaret departmanı tarafından düzenlenen bir ticaret kampanyasının parçası ve çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan katılımcıların aralarında Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği'nin de bulunduğu çeşitli ülke ve bölgeleri ziyaret etmelerini sağlayacak.

Bu yıl departman, yerel işletmelerin fuarlara katılmalarını sağlayarak yurtdışındaki ayak izlerini artırmayı kolaylaştıracak bir projeye de öncülük etti.

Son iki ayda 100'ün üzerinde işletme yurtdışı fuarlarına katılarak bu projeden faydalandı.

Departmanın desteğiyle katıldığı Japonya'daki bir fuardan yeni dönen Dishang Grup Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Xie Kai, "Geçtiğimiz üç yılda müşterilerle yüz yüze iletişim kurmak için çok az fırsatımız oldu, bu nedenle Japonya'ya zamanında yapılan ziyaret çok önemli" dedi.

Eyalet ticaret departmanından bir yetkili olan Liu Xinyu da, gelecekte Shandong'un politika desteğini artıracağını, her ortama uygun bir sınır ötesi ticaret platformu kuracağını ve eyaletin dış ticaretinin istikrarını ve kalitesini artıracağını söyledi.