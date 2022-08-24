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Shandong'da Balıkçılık Yapılan Ekolojik Göletler

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Shandong'da Balıkçılık Yapılan Ekolojik Göletler

JİNİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Weishan ilçesindeki bir balıkçılık endüstriyel parkındaki ekolojik göletler görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)

JİNİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Weishan ilçesindeki bir balıkçılık endüstriyel parkındaki ekolojik göletler görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Balıkçılık Shandong Güncel Haberler

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