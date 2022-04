Shakhtar Donetsk maçının ardından

İsmail Kartal: Barışın yanındayım, inşallah savaş bir an önce son bulur

"Oyuncularımız maçın ciddiyetinin farkındalardı"

"Fenerbahçe Kulübü olarak altyapıya önem veriyoruz"

Andriy Pyatov: Savaş bir an önce bitmeli, Rusya ülkemizden gitmeli

"13 yıl önce burada çok mutluyduk, bu sefer farklı bir sebeple buradayız"

"Futbolu düşünmek çok zor, mümkün değil"

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, dostluk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederken, müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Shakhtar Donetsk'in takım kaptanı Andriy Pyatov, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Centilmence bir dostluk maçı oynandığını söyleyen Kartal, "Burada bizim de, Türkiye'de Fenerbahçe Kulübü olarak olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini söyledi başkanımız, biz de bunu seve seve kabul ettik. Dostça, centilmence bir maç oldu. Az süre alan oyuncularımıza şans verdik, gençlerimize şans verdik. Durumlarını değerlendirdik, kalan maçlar için fiziksel ve mental anlamdaki pozisyonlarını gördük. Bizim için de güzel oldu bu anlamda. 1-0 kazandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Shakhtar takımına da bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diliyorum, inşallah her şey onların gönlüne göre olur. Bir an önce barış sağlansın, dünya barış içinde olsun. Tüm kültürler ve insanlık huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürsün. İnşallah en kısa zamanda savaş durur ve herkes normal hayatına döner. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak barışın yanındayım, inşallah bu savaş bir an önce son bulur" dedi.

"OYUNCULARIMIZ MAÇIN CİDDİYETİNİN FARKINDALARDI"

Oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren İsmail Kartal, "Rakibimiz herhangi bir ligde oynamıyor, hazırlık maçlarıyla kendilerini hazırlamaya çalışıyorlar. Bu savaş bittikten sonra normale dönebilmek için hazırlık maçları yapıyorlar. Çok fazla bir ölçü değil ama maç, maçtır. Burak Kapacak'ın performansı gayet iyiydi. Diğer oyuncularımın da performansları iyiydi. Maçın ciddiyetinin farkındalardı. Fenerbahçe gibi onlar da en iyi şekilde ellerinden geleni yapmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KULÜBÜ OLARAK ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ"

İyi bir yolda olduklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Son dönemlerde biz Fenerbahçe Kulübü olarak altyapıya önem veriyoruz. Arda çıktı, bugün Çağtay yine oynadı. İsak geldi. İsak daha 15, 16 yaşında. Önlerinde zaman var, her şey bir anda olmamalı. Daha çok mesafeleri var. A takıma geldiler, bizimle antrenman yapıyorlar. Biz göreve geldiğimizden beri 25-26 tane altyapı oyuncusunu A takıma aldık. Ağabeyleriyle beraber her hafta dönüşümlü olarak antrenmanlara çıkıyorlar. Hangi oyuncunun ne kadar potansiyeli var, A takıma nasıl monte edebiliriz şeklinde plan yapıyoruz. İyi bir yoldayız. Altyapıda daha birçok oyuncumuz var. 5-6 aylık zaman içerisinde gelişimlerine bakacağız ve bir değerlendirme yapacağız."

PYATOV: SAVAŞ BİR AN ÖNCE BİTMELİ, RUSYA ÜLKEMİZDEN GİTMELİ

Shakhtar Donetsk'in takım kaptanı Andriy Pyatov ise "Fenerbahçe takımına ev sahipliği için teşekkür ediyorum. İkinci mesaj olarak da, 4 yaşında, sığınakta, 55 gündür bombalardan kaçan kız hakkında konuşmak istiyorum. Annesi, askeri bir doktor. 21'inci yüzyılda Avrupa'da hala çocuklar bombalardan dolayı ölüyor. Bunun bir an önce son bulmasını umuyorum. Savaş bir an önce bitmeli, Rusya ülkemizden gitmeli. Çocukların ölmesine bir son bulmamız gerekiyor. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

"13 YIL ÖNCE BURADA ÇOK MUTLUYDUK, BU SEFER FARKLI BİR SEBEPLE BURADAYIZ"

Shakhtar Donetsk'in UEFA Kupası'nı kazandığı stadyuma bir kez daha geri döndüğünün hatırlatılması üzerine Pyatov, "Bu sefer tamamen farklı bir amaçla buradayız. 13 yıl önce burada kupa kazandığımızda çok mutluyduk. Çok güzel hatıralarımız var. Ama bu sefer tamamen farklı bir sebeple buradayız. Bugün futbolu düşünmüyoruz, ülkemizdeki durumu, ülkemizdeki insanları düşünüyoruz. Fenerbahçe Kulübü'ne bizi burada ağırladıkları için çok minnettarız. Dünyaya vermek istediğimiz mesajı veriyoruz. İnsanların ülkemizde olanları biraz daha bilmelerini sağlıyoruz bu tarz maçlarla" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU DÜŞÜNMEK ÇOK ZOR, MÜMKÜN DEĞİL"

Pyatov sözlerini noktaladı:

"Dün uyandığımda şunu öğrendim ki, Lviv bombalandı ve orada 4 kişi ölmüştü. Bunlardan birisi çocuktu. Bugün uyandığımda farklı şehirlerin bombalandığını öğrendim. Futbolu düşünmek çok zor. Mümkün değil. Avrupa ülkelerinin desteğini hissediyoruz, çok fazla hazırlık maçı teklifi alıyoruz. Zaten milli takıma katılacağım. İskoçya karşısında oynayacağız eleme maçının hazırlıklarını yapacağız. UEFA Başkanı Ceferin'in desteklerini de hissediyoruz. Kendisi kamp yapmamız konusunda bize destek oluyor. Farklı yerlerden destekler alıyoruz, bu tarz organizasyonlardan toplanan paralar da ihtiyaç sahipleri ve çocukları desteklemek için kullanılacak."

Demirören Haber Ajansı / Güncel