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Shaanxi Otomobil'in Ürettiği Ağır Kamyonlar 130'dan Fazla Ülke ve Bölgeye İhraç Ediliyor

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Shaanxi Otomobil'in Ürettiği Ağır Kamyonlar 130'dan Fazla Ülke ve Bölgeye İhraç Ediliyor

Xİ'AN, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Shaanxi Otomobil Holding Grubu'nun ağır kamyon kapasite artırım projesinin montaj hattında montajı yapılan bir ağır kamyon, 27 Eylül 2022.

Xİ'AN, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Shaanxi Otomobil Holding Grubu'nun ağır kamyon kapasite artırım projesinin montaj hattında montajı yapılan bir ağır kamyon, 27 Eylül 2022. Shaanxi Otomobil Holding Grubu, Shaanxi eyaletinde ekipman imalatı konusunda önde gelen bir şirket. Shaanxi Otomobil'in yılın başından bu yana yurtdışından aldığı siparişler artmaya devam etti. Burada üretilen ağır kamyonlar 130'dan fazla ülke ile bölgeye ihraç edildi. Kapasiteyi artırmak için üretime bir genişleme projesi dahil edildi. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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