Shaanxi ile Avrupa Arasındaki 4.000'inci Yük Treni Yola Çıktı
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Xİ'AN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Xi'an'daki Xi'an Uluslararası Limanı'ndan ayrılmaya hazırlanan X8151 numaralı Çin-Avrupa yük treni, 23 Kasım 2022.
Xİ'AN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Xi'an'daki Xi'an Uluslararası Limanı'ndan ayrılmaya hazırlanan X8151 numaralı Çin-Avrupa yük treni, 23 Kasım 2022.
Ev aletleri ürünleriyle tamamen yüklü X8151 numaralı tren, Avrupa'ya gitmek üzere Çarşamba günü Xi'an'dan yola çıktı. Sefer, 2022 yılında Shaanxi'den Avrupa'ya giden 4.000'inci Çin-Avrupa yük treni olma özelliği taşıyor. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel