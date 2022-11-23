Shaanxi ile Avrupa Arasındaki 4.000'inci Yük Treni Yola Çıktı Güncel Haberler Xİ'AN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Xi'an'daki Xi'an Uluslararası Limanı'ndan ayrılmaya hazırlanan X8151 numaralı Çin-Avrupa yük treni, 23 Kasım 2022. Xİ'AN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Xi'an'daki Xi'an Uluslararası Limanı'ndan ayrılmaya hazırlanan X8151 numaralı Çin-Avrupa yük treni, 23 Kasım 2022. Ev aletleri ürünleriyle tamamen yüklü X8151 numaralı tren, Avrupa'ya gitmek üzere Çarşamba günü Xi'an'dan yola çıktı. Sefer, 2022 yılında Shaanxi'den Avrupa'ya giden 4.000'inci Çin-Avrupa yük treni olma özelliği taşıyor. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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