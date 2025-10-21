Haberler

SGK, Usulsüz İşlemler Nedeniyle Özel Hastanelere 334 Milyon Lira Ceza Kesti

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu yılın ilk yarısında özel hastanelerde tespit edilen usulsüz işlemler nedeniyle 334 milyon lira ceza uyguladı. Denetimlerde toplamda 5 bin 94 inceleme gerçekleştirilirken, 4 bin 781 usulsüz işlem belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ilk yarısında usulsüz işlem yaptığı belirlenen özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira ceza uyguladı.

SGK'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı.

Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı.

Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

Açıklamada, "Yürüttüğümüz etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırıyoruz." denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
