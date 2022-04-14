SGK, "şüpheli para transferini soruşturan müfettişin görevden alındığı" iddiasını yalanladı - Haberler

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SGK, "şüpheli para transferini soruşturan müfettişin görevden alındığı" iddiasını yalanladı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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SGK, 'şüpheli para transferini soruşturan müfettişin görevden alındığı' iddiasını yalanladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "şüpheli para transferini soruşturan müfettişin görevden alındığına" ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "şüpheli para transferini soruşturan müfettişin görevden alındığına" ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SGK'dan, bir gazetede bugün "Şüpheli para transferini soruşturan müfettiş görevden alındı. Yolsuzluğu örtbas çabası" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "1 Nisan 2021'de 21 kurum personeli hakkında görevlendirilen iki başmüfettişten birinin görevden el çektirildiği, olayın örtbas edilmeye çalışıldığının" iddia edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görevlendirilen müfettişlerden birinin görevden el çektirildiği ve olayın örtbas edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer alan ifadelerin aksine bahse konu soruşturma, soruşturmayla ilgili olarak ilk defa görevlendirilen iki müfettişçe sonuçlandırılmıştır.

Habere konu olay hakkında söz konusu müfettişlerce hazırlanan rapor ve ekleri ilgili mevzuat gereğince ifası için yürürlüğe konulacaktır."

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu, Nisan, Güncel, Haberler

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