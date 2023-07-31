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SGK: Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat...

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SGK: Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23: 59'a kadar uzatılmıştır.

SGK: Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23: 59'a kadar uzatılmıştır.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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