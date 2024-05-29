Üye Girişi
Haberler

SGK, şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı iddialarını yalanladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tasarruf tedbirleri kapsamında şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve ücret ödemek durumunda oldukları iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. SGK tarafından yapılan açıklamada, katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinin kanunla belirlendiği ve şehit yakınlarından bu ücretlerin alınmadığı belirtildi.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), tasarruf tedbirleri kapsamında şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde şehit yakınlarının 'kamuda tasarruf paketi' kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları ifadelerine yer verildiği belirtilerek, "Bazı haber sitelerinde yer alan 'Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları' ifadesi doğru değildir. Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişiler kanunla belirlenmiş olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelere göre; 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre; aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, harp malüllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, katılım payı, 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, harp malüllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, ilave ücret alınmamaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Güncel Haberler

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar? Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? İlk Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi? #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Avrupa'da sokak hayvanları ne yapılıyor? Avrupa'da köpek sorunu nasıl çözüldü? 30 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 30 Mayıs burç yorumları nedir? Gülşah Çomoğlu hangi dizilerde oynadı? Gülşah Çomoğlu hangi filmlerde, projelerde yer aldı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Yeni müfredatta matematik dersi seçmeli mi olacak? Hangi sınıflarda seçmeli olacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta? Gülşah Çomoğlu öldü mü, neden öldü? Gülşah Çomoğlu ne kanseri, hastalığı nedir? Dezenflasyon nedir? Dezenflasyon olursa ne olur?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
title