SGK nisan dönemi fatura ve reçetelerin teslim süresini uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SGK nisan dönemi fatura ve reçetelerin teslim süresini uzattı

AA - Mümin Altaş - Güncel
 - Güncelleme:
SGK nisan dönemi fatura ve reçetelerin teslim süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerin teslim tarihini 18 Mayıs'a kadar uzattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerin teslim tarihini 18 Mayıs'a kadar uzattı.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nın 2, 3 ve 4 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle yaşanabilecek aksama ve gecikmelerden dolayı sağlık hizmet sunucularının mağduriyet yaşamaması için fatura ve reçete teslim tarihlerini uzatma kararı alındı.

SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucuları Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerini 18 Mayıs günü saat 23.59'a kadar SGK'ya teslim edebilecek.

AA / Mümin Altaş - Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu, 18 mayıs, Mayıs, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title