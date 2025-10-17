SGK'nın Yeni Düzenlemeleri: Madde Bağımlıları İçin Rehabilitasyon ve Kalça Protezinde Yaş Sınırı Artışı

Madde bağımlısı bireylerin arındırma sonrası ayakta ve yatarak tıbbi rehabilitasyon işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine eklendi, bazı kalça protezlerinin bedellerinin geri ödemesinde yaş sınırı 65'ten 75'e yükseltildi.

SGK'nin "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nadir hastalıklarda kullanılan ve hayati öneme sahip "ekulizumab" etkin maddeli 2 ilacın bedellerinin geri ödemesinin devamına karar verildi.

Yine "ekulizumab" etkin maddeli bir biyobenzer ilaç da SGK'nin geri ödeme listesine eklenerek, hastaların kolay erişimi sağlandı.

Tebliğle, madde bağımlısı bireylerin tedavi ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerine yönelik yeni düzenleme de yapıldı.

Düzenlemeye göre, madde bağımlısı bireylerin topluma kazandırılması aşamasında, arındırma sonrası ayakta ve yatarak tıbbi rehabilitasyon işlemleri SGK'nin geri ödeme kapsamına alındı.

Ayrıca, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin ruh sağlığı merkezlerinde verilen muayene ve tedavi hizmetleri için Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) hizmetlerine yönelik yeni işlem kodları tanımlandı.

Düzenlemeyle 65 yaş öncesi kalça protezi uygulanan hastaların yaşadığı bazı mağduriyetler giderildi.

Bazı kalça protezlerinin bedellerinin geri ödemesinde yaş sınırı 65'ten 75'e yükseltildi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinde kullanılan mutat taşıt dışı araçların ücretlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Böylece tedavi mekanizmalarının güçlendirilmesi, sunulan sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi, kapsamdaki kişilerin sağlık hizmetlerine erişebilirliğinin artırılması, sağlık hizmetlerinin finansmanında etkinliğin sağlanması amaçlandı.