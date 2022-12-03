SGK'nın ödemediği ithal kanser ilacı için mahkemeden hasta lehine karar

Özel sektörde çalışan 41 yaşındaki B.A'ya, Mayıs 2020 yılında beyin, karaciğer, kemik ve lenflere metastaz yapmış meme kanseri tanısı konuldu. B.A'nın tedavisi sürerken işinden ayrıldı ve bir yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) malulen emekli oldu. Bu süreçte B.A. için Türkiye'de faydalı olabilecek tüm ilaçlar kullanıldı. İlaçların yetersiz kalması sonucu tedaviyi yürüten doktorlar tarafından ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nce (FDA) 2022 yılında onaylanan İngiliz ve Japon ilaç firması tarafından piyasaya sunulan "Trastuzumab deruxtecan" etken maddeli ilacın kullanılması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine hasta yakınları tarafından ilacın kullanımı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılan başvuru uygun bulundu. Ancak ilacın temini için yapılan başvuru, İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nce 12 Ekim 2022'de reddedildi. Bunun üzerine hasta yakınları, bedeli yüksek olan ilacın kullanılmaması halinde B.A'nın hayatının tehlikeye gireceği, söz konusu ilacın bedelinin kesintisiz ve ücretsiz olarak SGK tarafından tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir talebiyle dava açtı.

DAVA SONUNA KADAR İLAÇ BEDELİ KARŞILANACAK

"BU KARAR MEME KANSERİYLE MÜCADELE EDEN KADINLARA UMUT IŞIĞI"