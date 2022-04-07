SGK Müdürü İnce'den Başkan Ergün'e ziyaret

MANİSA (Bültenler) - Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Buket İnce, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisini konuk etmesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini ileten SGK Müdürü Buket İnce, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de İnce'ye görevinde başarılar diledi. Başkan Ergün, ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini de armağan etti.

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