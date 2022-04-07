SGK Müdürü İnce'den Başkan Ergün'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SGK Müdürü İnce'den Başkan Ergün'e ziyaret

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
SGK Müdürü İnce'den Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz aylarda Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürlüğü görevine atanan Buket İnce'yi makamında konuk etti.

MANİSA (Bültenler) - Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Buket İnce, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisini konuk etmesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini ileten SGK Müdürü Buket İnce, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de İnce'ye görevinde başarılar diledi. Başkan Ergün, ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini de armağan etti.

Bültenler / Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title