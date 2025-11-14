Haberler

SGK İzmir 75 Milyon Evrakı Dijital Ortama Aktarıyor

Güncelleme:
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü, 75 milyon evrakı dijital arşive almak için çalışmalara başladı. Hedef, arşiv işlemlerini hızlandırarak hizmet kalitesini artırmak.

Vatandaşların veya kuruluşların kurumdaki tüm dosyalarını bilgisayar ortamına aktarmayı hedefleyen SGK İl Müdürlüğü, bu yönde çalışma başlattı.

Vatandaşların veya kuruluşların kurumdaki tüm dosyalarını bilgisayar ortamına aktarmayı hedefleyen SGK İl Müdürlüğü, bu yönde çalışma başlattı.

SGK'nin Örnekköy ve Çınarlı'da arşiv amaçlı kullandığı depolardaki evrak, 3 ayrı merkeze getiriliyor.

Arşiv için görevlendirilen 70 personel, burada 75 milyon evrakın dijital ortama aktarılmasını sağlıyor.

Tarama işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyalar, depolara geri gönderiliyor.

SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, AA muhabirine, dijitalleşmenin her geçen gün önem kazandığını, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi.

Oluşturulan ekibin hummalı bir çalışma yaptığını anlatan Baydilli, şöyle konuştu:

"İzmir'deki 75 milyon evrakın taranması gerekiyordu. Tüm ekibimizle bu çalışmalara başladık. Şimdiye kadar 28 milyon evrak tarandı. Gelecek yılın sonuna doğru tüm arşivi dijital ortama aktarmayı hedefliyoruz. Günlük ortalama 250-300 bin dosya taranıyor. SGK olarak dijitalleşmenin altyapısını oluşturuyoruz. İnşallah bir yıla kadar İzmir'de arşiv sorunumuz ortadan kalkacak. Arşivin dijital ortama aktarılmasıyla vatandaşa sunduğumuz hizmet kalitesi artacak, ayrıca iş yükümüz yüzde 30 azalacak."

Çalışmayla, seneler önce işe giren bir sigortalının tüm belgelerine dakikalar içerisinde ulaşılabileceğini belirten Baydilli, bu durumun emekliliğe bağlanma veya diğer işlemlerin tamamlanmasına hız katacağını ifade etti.

Emeklilik maaşı bağlamada hiçbir sorun yaşamadıklarını anlatan Baydilli, "Herhangi bir sosyal güvenlik merkez müdürlüğümüze başvuran kişinin talebini aldıktan sonra 3 günde maaşını bağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
500
