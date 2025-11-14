SGK İzmir 75 Milyon Evrakı Dijital Ortama Aktarıyor

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü, daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla depoda muhafaza edilen 75 milyon evrakı dijital arşive alıyor.

Vatandaşların veya kuruluşların kurumdaki tüm dosyalarını bilgisayar ortamına aktarmayı hedefleyen SGK İl Müdürlüğü, bu yönde çalışma başlattı.

SGK'nin Örnekköy ve Çınarlı'da arşiv amaçlı kullandığı depolardaki evrak, 3 ayrı merkeze getiriliyor.

Arşiv için görevlendirilen 70 personel, burada 75 milyon evrakın dijital ortama aktarılmasını sağlıyor.

Tarama işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyalar, depolara geri gönderiliyor.

SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, AA muhabirine, dijitalleşmenin her geçen gün önem kazandığını, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi.

Oluşturulan ekibin hummalı bir çalışma yaptığını anlatan Baydilli, şöyle konuştu:

"İzmir'deki 75 milyon evrakın taranması gerekiyordu. Tüm ekibimizle bu çalışmalara başladık. Şimdiye kadar 28 milyon evrak tarandı. Gelecek yılın sonuna doğru tüm arşivi dijital ortama aktarmayı hedefliyoruz. Günlük ortalama 250-300 bin dosya taranıyor. SGK olarak dijitalleşmenin altyapısını oluşturuyoruz. İnşallah bir yıla kadar İzmir'de arşiv sorunumuz ortadan kalkacak. Arşivin dijital ortama aktarılmasıyla vatandaşa sunduğumuz hizmet kalitesi artacak, ayrıca iş yükümüz yüzde 30 azalacak."

Çalışmayla, seneler önce işe giren bir sigortalının tüm belgelerine dakikalar içerisinde ulaşılabileceğini belirten Baydilli, bu durumun emekliliğe bağlanma veya diğer işlemlerin tamamlanmasına hız katacağını ifade etti.

Emeklilik maaşı bağlamada hiçbir sorun yaşamadıklarını anlatan Baydilli, "Herhangi bir sosyal güvenlik merkez müdürlüğümüze başvuran kişinin talebini aldıktan sonra 3 günde maaşını bağlıyoruz." dedi.