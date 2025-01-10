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SGK İl Müdürü Ahmet Kale, Gazeteciler Günü'nü Kutladı

SGK İl Müdürü Ahmet Kale, Gazeteciler Günü'nü Kutladı
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Sivas SGK İl Müdürü Ahmet Kale, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı Sivas Bürosu'nu ziyaret ederek gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etti.

Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ahmet Kale, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı Sivas Bürosunu ziyaret eden Kale, burada görev yapan personelin gününü tebrik etti.

Gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığını söyleyen Kale, "Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmeleri toplumumuzun huzur ve refahı açısından son derece önemlidir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren gazetecilerimizi kutluyorum." dedi.

Kale, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir çalışma hayatı diledi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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