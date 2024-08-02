SGK, En Düşük Emekli Aylığına Yapılacak Fark Ödemelerini Açıkladı

(ANKARA) - SGK, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından fark ödemelerinin 7 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından SGK fark ödemeleri yapacak.

SGK'dan yapılan açıklamada, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltildiği anımsatılarak, fark aylık ödemelerinin 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını duyuruldu.