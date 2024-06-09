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SGK, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Projesine 15 Bin Başvuru

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 0-24 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 avro destek vereceği 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki' projesine 5 günde 15 binden fazla anne başvurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 0-24 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 avro destek vereceği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki" projesine 5 günde 15 binden fazla anne başvurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın istihdamının artırılmasının Bakanlıklarının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, kadınların iş gücüne katılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bir yandan kadın istihdamını artırmayı, diğer yandan çalışma hayatı ve aile müessesi arasındaki dengenin korunmasına önem gösterdiklerini ifade eden Işıkhan, "SGK olarak özellikle kadınların istihdam sürecine katılmaları noktasında gerekli destekleri ve çalışmaları planlıyoruz. Yakın zamanda da bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışma hayatında kadınları istihdamda tutan ve koruyan politika ve hizmetlere ağırlık veriyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, SGK'nin AB'nin desteğiyle hayata geçirdiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne (EDU-CARE II) başvuruların 3 Haziran'da başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu projemiz, çocuklu annelere yönelik tasarlandı. 3 bin 500'ü anne, 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının kayıtlı istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek. 12 ay boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da başvuran annelerin çocukları 36 ayını doldurana kadar, çalıştırdıkları bakıcılar için teşvik ödemesinde bulunulacak. Projeyle aylık her bir çalışan anne için bugünkü kurla 11 bin 400 lira destek vereceğiz. Projeyle sigortalı annelere toplamda 13 bin avro destek aktarılacak. Projeyle ilgili gerekli teknik altyapıyı planladık, ofislerimizi kurduk. Başvuru sayımız 15 bin 166 kişiye ulaşmış durumda. Kayıtlar temmuz ayına kadar devam edecek, ağustos ayında annelere destek ödemelerimizi başlatacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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