SGK, deprem bölgesindeki vatandaşlardan sağlıkta katılım payı alınmaması uygulamasını uzattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gamze Taşcıer, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) deprem bölgesindeki vatandaşlardan sağlıkta katılım payı alınmaması uygulamasını 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatma kararıyla ilgili "Bu kararla birlikte, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşayan yurttaşlarımız sağlık hizmeti alırken, doğal afet provizyon koduyla kendilerinden katılım payı alınmayacak ve deprem bölgesindeki eczaneler için zorunlu statik IP uygulaması da ertelenmiş olacak. Böylece çok zor koşullarda halk sağlığı için hizmet vermeyi sürdüren eczanelerimiz çalışmayı sürdürebilecekler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gamze Taşcıer, SGK'nin deprem bölgesindeki vatandaşlardan, sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmaması uygulamasını uzatmama kararından geri adım attığını duyurdu. Taşcıer, konuyla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı:

" Sosyal Güvenlik Kurumu, 6 Şubat depremleri sonrası aldığı kararla, afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız sağlık hizmeti alırlarken, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı ve tıbbi malzeme katılım payını tahsil etmiyordu. Ayrıca afet bölgesinde bulunan eczanelerin birçoğunun yıkılmış ve kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve pek çok eczane hala konteynerde hizmet vermek durumunda kaldığı için zorunlu statik IP uygulamasını da kaldırmıştı. Bu uygulamanın son tarihi 30 Kasım 2023'tü ve maalesef SGK bu kararını uzatmamıştı. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na, hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'na çağrı yaparak büyük bir yanlış yaptıklarını, depremzede vatandaşlarımızın henüz ayağa kalkamadıklarını, inşaatların henüz tamamlanmadığını, bölgedeki altyapı sorunlarının sürdüğünü, elektrik kesintilerinin devam ettiğini ifade ederek, kararın mutlaka uzatılması gerektiğini ifade etmiştim. Sosyal Güvenlik Kurumu birkaç ildeki depremzedelerden alacağı katılım paylarına mı kaldı diye de sormuştum.

Başta Türk Eczacıları Birliği olmak üzere meslek örgütleri de benzer çağrılarda bulunmuşlardı. Nihayet çağrılarımız karşılık buldu ve Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı açıklamayla uygulamayı 30 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu. Bu kararla birlikte, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşayan yurttaşlarımız sağlık hizmeti alırken, doğal afet provizyon koduyla kendilerinden katılım payı alınmayacak ve deprem bölgesindeki eczaneler için zorunlu statik IP uygulaması da ertelenmiş olacak. Böylece çok zor koşullarda halk sağlığı için hizmet vermeyi sürdüren eczanelerimiz çalışmayı sürdürebilecekler."