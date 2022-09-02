Sgk'dan Satılık Samanlık. Gürsel Tekin: 'Satmadıkları Bir Samanlık Kalmıştı, Hayaldi Gerçek Oldu'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mersin’de 73 bin TL’ye bir samanlığı ihale yöntemiyle satılığa çıkardı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelirleri, giderlerini karşılayamamaya, sistem açık vermeye devam ediyor. Kurumun mali istatistiklerine göre AKP hükümetleri döneminde (2003-2021) bütçe açığı toplam 500 milyar lirayı buldu. Açığı kapatmak için samanlık bile satmaya başladılar. Satmadıkları bir samanlık kalmıştı, hayaldi gerçek oldu” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mersin'de 73 bin TL'ye bir samanlığı ihale yöntemiyle satılığa çıkardı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gelirleri, giderlerini karşılayamamaya, sistem açık vermeye devam ediyor. Kurumun mali istatistiklerine göre AKP hükümetleri döneminde (2003-2021) bütçe açığı toplam 500 milyar lirayı buldu. Açığı kapatmak için samanlık bile satmaya başladılar. Satmadıkları bir samanlık kalmıştı, hayaldi gerçek oldu" dedi.

SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre 73 bin TL'ye ihale yöntemiyle satılığa çıkarılan samanlık tartışma konusu oldu. İhaleye 18179 ilan numarasıyla çıkıldı. Buna göre, ilk ihale 09 Eylül 2022 tarihinde olacak. İkinci ihale ise 16 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. İlan bilgilerine göre samanlığın teminat bedeli olarak da 5 bin 475 TL fiyat biçildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürebilirliğinin sıkıntıda olduğu artık gizleyemiyorlar. 'Açık ve kara delikleri kapatıyoruz, devrim yaptık' diye sundukları sosyal güvenlik sisteminin samanlık satar hale geldiğini görüyoruz. Sosyal güvenlik sistemini şirket gibi gören iktidar sahipleri bilmelidirler ki, bu 'açıktan' genel müdürler değil, uygulanan politikalar, hükümetler-iktidarlar sorumludur" değerlendirmesini yaptı.

"KİM SGK'YI BU HALE GETİRDİ"

Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün eylül ayı içinde yapacağı ihaleyle samanlık satacağını belirten Tekin, "İhale ilanına göre, samanlık olarak kullanılan taşınmazın üçte bir hissesi 73 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak. AK Parti iktidarda. Görüyoruz ki 20 yıldır bu 'açıkları' kapatacak bürokrat, genel müdür henüz bulanamadı. Kim SGK'yı bu hale getirdi?" dedi.

"SGK SAMANLIK SATAN BİR DURUMA GELMİŞTİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK yıllarını hatırlatan Tekin, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, görev yaptığı 1992 ila 1999 yıllarında SSK'nin toplam açığı 2,6 milyar, oysa AKP iktidarı döneminde 2003-2021 yılları arasında SGK'nın toplam 500 milyar, AKP'nin açığı, Kılıçdaroğlu döneminin yaklaşık 200 katı. Biz, SGK daha iyi yönetilirse elbette bundan memnun oluruz. Ancak SGK aynen Türkiye gibi, iyi yönetilemediği için bugün samanlık satan bir duruma gelmiştir. Açığı kapatmak için samanlık bile satmaya başladılar. Satmadıkları bir samanlık kalmıştı, hayaldi gerçek oldu. SGK'nin mali yapısı telafisi mümkün olmayan bir noktaya taşınmıştır. Sonuç ve rakamlar bunu göstermektedir. SGK ile Sayın Genel Başkanımızın görev yaptığı döneme dair, kamuoyunda bilgi kirliliği yaratanlar ve gerçekleri tersyüz edenler ile çarpıtanlara şimdi sormak istiyorum, samanlık satarak mı SGK'nın borçlarını kapatacaksınız? 'Ey Kılıçdaroğlu' diye başlayıp 'SSK'yı kim batırdı' diye devam eden yönetenlere hatırlatmak isterim."