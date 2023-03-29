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SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek

SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek

Güncel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından, " Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun." paylaşımda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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