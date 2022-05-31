SGK, özel hastanelerin hizmet sınırlamasını kaldırdı - Haberler

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SGK, özel hastanelerin hizmet sınırlamasını kaldırdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SGK, özel hastanelerin hizmet sınırlamasını kaldırdı

SOSYAL Güvenlik Kurumu'nca (SGK) bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki sigortalı hasta kabulü anlaşması feshedilerek özel hastanelerin bütün branşlarda sigortalı hasta kabul etmesi sağlandı.

SOSYAL Güvenlik Kurumu'nca (SGK) bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki sigortalı hasta kabulü anlaşması feshedilerek özel hastanelerin bütün branşlarda sigortalı hasta kabul etmesi sağlandı.

SGK'dan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan 'Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi' ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verildiği belirtilerek, "Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nın yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarında vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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