SGK Başkanı Raci Kaya: Kayıtlı istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, kayıtlı istihdamı artırmak, hizmet kalitesini daha yukarılara çıkarmak ve vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaya, SGK'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik hizmetlerinde önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiğini belirterek, emeği geçen personele fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sigortalılar ve işverenlerin katkıları olmadan sosyal güvenlik sisteminin tam anlamıyla işleyemeyeceğini ifade eden Kaya, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesinin, bireylerin ve iş dünyasının refahını artırdığını söyledi.

Kaya, kurum olarak, paydaşlarına daha etkili hizmet sunabilmek ve hizmet kalitesini artırmak için sürekli çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda, teknolojik altyapımızı güçlendiriyor, dijital dönüşümün sunduğu olanakları en iyi şekilde kullanarak sigortalı ve işverenlerimize daha hızlı ve etkili hizmet sunuyoruz. Yatırımlarımızı bu yönde yapılandırarak, vatandaşlarımızın ve işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştırmayı ve zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Son dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalarla sigortalı ve işverenlere verdikleri hizmetin kapsamı ve kalitesini artırdıklarını anlatan Kaya, bu çabaların karşılığını geçen ay Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği (ISSA) Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu'nda 10 projelerinin ödüle layık görülmesiyle aldıklarını dile getirdi.

Kaya, "Kayıtlı istihdamı artırmak, hizmet kalitesini daha da yukarılara çıkarmak ve vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.