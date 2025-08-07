SGK 2024'te 1.3 Milyar Lira Tıbbi Mama Desteği Sağlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi yapacağını açıkladı. Bakan, bu destekle 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2024'te 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tıbbi mama desteğiyle minik kalplerin yanında oluyoruz. 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerimizin gelişimini destekliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2024 yılında 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz, aile yapımız güçlüyse biz güçlüyüz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
