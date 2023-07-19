SGDD-ASAM Arama Kurtarma Ekibi, depremde enkaz altından kurtardıkları Kemal Ateş ile bir araya geldi

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Arama Kurtarma Ekibi, depremin 24. saatinde Hatay'da enkazdan kurtardıkları Kemal Ateş ile dernek merkezinde bir araya geldi. Ekip, Hatay'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kemal Ateş ise enkaz altında geçirdiği saatler hakkında konuştu.

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Arama Kurtarma Ekibi, depremin 24. saatinde Hatay'da enkazdan kurtardıkları Kemal Ateş ile dernek merkezinde bir araya geldi.

SGDD-ASAM Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Orhan Hınçal, buradaki konuşmasında, depremin hemen ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yönlendirmesiyle 25 kişilik ekiple Hatay'a intikal ettiklerini söyledi.

Yaklaşık bir hafta arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hınçal, Hatay'ın çevre mahallelerindeki çalışmalarda 30 kişiyi sağ çıkardıklarını ifade etti.

Hınçal, depremin ilk günü Cebrail Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kemal'in sesini orada duymuştuk fakat üzerinde büyük bir beton blok vardı. İş makinemiz olmadığı için bir süre Kemal'le iletişimi devam ettirdik ama o arada ekibimizi bölerek arama faaliyetlerimizi sürdürdük. Kemal'in akrabaları da oradaydılar. Sorulan sorulara net cevap verebiliyordu. İş makinesinin bölgeye gelmesiyle enkazın üzerindeki bloğu kaldırıp Kemal'i gördük. Bacakları sıkışmıştı. Ekibimizin gayreti sonucunda kendisini yaklaşık 1 buçuk saat çalışmayla çıkarıp ambulansa sevk ettik."

Depremin 24. saatinde kurtarılan Kemal Ateş ise bulundukları binanın, depremin ilk saniyelerinde yıkıldığını, anne ve babasının hayatını kaybettiğini söyledi.

İlk saatlerde yakınlarının gelip kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan Ateş, "Yaklaşık 20. saatte iş makinesi gelip kardeşimin yönlendirmesiyle birlikte üzerimdeki molozlar temizlendikten sonra SDGG-ASAM ekipleri yaşam boşluğu açtılar. O saatten sonra süren çalışmalarla 24. saatte dışarıya çıkarıldım." dedi.

Enkaz altında geçirdiği saatlerde çaresiz ve endişeli olduğunu söyleyen Ateş, "Birilerinin yardım etmesini bekliyorsunuz ama kimse yanınızda yok. Umutsuzluğa kapıldığım da oldu, öleceğimi hissettiğimde oldu." ifadelerini kullandı.

Ateş, deprem sonrası vücudunda ufak kırıklar ve yaralar olduğunu, sol bacağında sinir sıkışmasından kaynaklı düşük ayak problemi tedavisinin devam ettiğini belirtti.

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak da depremin yaşandığı bölgede insani yardım, hijyen, sağlık gibi birçok alanda yaklaşık 700 kişiyle destek verdiklerini ifade etti.