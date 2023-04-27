Sf Havayolları, Wuhan ile Abu Dabi'yi Birbirine Bağlayan Hava Kargo Hattını Açtı

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- SF Havayolları'nın yaptığı açıklamaya göre, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hubei Eyaleti'ndeki Wuhan'ı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bağlayan yeni bir uluslararası hava kargo hattı açıldı.

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- SF Havayolları'nın yaptığı açıklamaya göre, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hubei Eyaleti'ndeki Wuhan'ı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bağlayan yeni bir uluslararası hava kargo hattı açıldı.

Kargo havayolu şirketi Çarşamba günü, bu rota için her hafta 220 tona kadar hava ekspres kapasitesiyle gidiş-dönüş kargo uçuşu planlandığını açıkladı.

Rotada ağırlıklı olarak genel kargo, e-ticaret ürünleri ve ekspres gönderiler işlem görecek.

Çin'in önde gelen kargo kuruluşu SF Express'in havacılık şubesi olan SF Havayolları, 81 kargo uçağı filosuyla ülkenin en büyük hava kargo taşıyıcısı olma özelliğini elinde bulunduruyor.