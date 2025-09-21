Haberler

Sezgin Tanrıkulu: 'Partimize Karşı Olağanüstü Kuşatma Var'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisine yönelik hukuksuz saldırılara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, iktidarın değişmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Partimize karşı olağanüstü bir kuşatma var. Darbeye de vesayete de kayyuma karşıyız; mutlaka bu iktidarı değiştireceğiz" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Tanrıkulu, "Partimize karşı olağanüstü bir kuşatma var, hukuk dışı ve Anayasa dışı. Hem partinin kurumsal kimliğine hem yerel yönetimlerine hem de siyasi aktörlerine karşı...Buna karşı mücadele ettik, mücadele etmeye devam ediyoruz. Darbeye de vesayete de kayyuma da karşıyız; mutlaka bu iktidarı değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

