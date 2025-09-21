Sezgin Tanrıkulu: 'Partimize Karşı Olağanüstü Kuşatma Var'

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Partimize karşı olağanüstü bir kuşatma var. Darbeye de vesayete de kayyuma karşıyız; mutlaka bu iktidarı değiştireceğiz" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Tanrıkulu, "Partimize karşı olağanüstü bir kuşatma var, hukuk dışı ve Anayasa dışı. Hem partinin kurumsal kimliğine hem yerel yönetimlerine hem de siyasi aktörlerine karşı...Buna karşı mücadele ettik, mücadele etmeye devam ediyoruz. Darbeye de vesayete de kayyuma da karşıyız; mutlaka bu iktidarı değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.