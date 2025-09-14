Sezgin Tanrıkulu'ndan Yargı Bağımsızlığı Vurgusu

Haber : Gülara SUBAŞI / Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya yönelik, "Biz, yargının kurumsal olarak bağımsız ve tarafsız olmadığını biliyoruz ama tek tek yargıçlardan da vicdanlarına göre, adalete göre karar vermelerini de bekliyoruz" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda (Anadolu Meydanı) düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Tanrıkulu, hem mitinge hem de CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik yarın görülecek davaya ilişkin şunları söyledi:

"CHP, kurumsal olarak büyük bir kuşatma altında. CHP Genel Merkezi, örgütleri, yerel yönetimleri, siyasi aktörleri ve neredeyse bütün üyeleri, 31 Mart'tan sonra özellikle elde edilen başarı ve bu başarının ulusal iktidara değişme dönüşme ihtimali, iktidarı böyle bir hukuk dışı yönelime itti. Bugüne kadar siyasi tarihimizde gerçekleşmemiş ölçüde, ağır baskılarla karşı karşıyayız. Ama başta Genel Başkanımız olmak üzere örgütlerimizle, üyelerimizle ve dayanışma götüren halkımızla direniyoruz.

Bugün bu meydan da AK Parti'ye mesajdır. Siz, bize baskıyı büyüttüğünüz ölçüde bize olan destek de büyüyor aynı zamanda. Biz, bu hukuk dışı uygulamaları aşacağız, bunları yeneceğiz. Yargı vesayetini kabul etmeyeceğiz. Onları yerle bir edeceğiz ve sandık geldiğinde de Türkiye'yi arzuladığı adaletle, demokrasiyle, özgürlükle buluşturacağız ve arkadaşlarımızın da özgürlüğünü sağlayacağız. Bundan, kimsenin endişesi olmasın. Bu meydan, bunun kanıtıdır.

"Bu yargı, bizim vermez dediğimiz her hukuk dışı kararı verdi"

Bu yargı, bizim vermez dediğimiz her hukuk dışı kararı verdi. Eğer gerçek anlamda bir yargısal düzen olsa bu davanın en başta reddedilmesi lazımdı. Ama bugüne kadar bu yargıç, en azından ara kararlarıyla biraz özen göstermişti. Şimdi, ceza davasının hangi mahkemede bakılacağı belli oldu. Ama henüz daha o duruşma yapılmadı. Normal şartlar altında reddetmesi lazım ama hiç olmazsa o duruşmanın sonucunu, o yargılamanın sonucunu beklemesi lazım. Dolayısıyla biz, yargının kurumsal olarak bağımsız ve tarafsız olmadığını biliyoruz. Yürütme organına bağlılığını biliyoruz ama tek tek yargıçlardan da vicdanlarına göre, adalete göre karar vermelerini de bekliyoruz."